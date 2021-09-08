Майже півтисячі безхатніх тварин перебувають у Кам’янському притулку

08.09.2021 17:28
Майже півтисячі безхатніх тварин перебувають у Кам’янському притулку

Три сотні собак та понад сотня котів. Саме стільки підопічних у кам’янському притулку для тварин. Їх там не лише доглядають, а ще й оперують та лікують. Проблемами пухнастих безхатченків поцікавився міський голова Андрій Білоусов. Обговорив з керівництвом закладу нагальні питання.

Великі, маленькі, пухнасті та гладкошерсті, дорослі і малюки. У Кам’янському притулку для тварин зараз перебуває зо 3 сотні собак та 120 котів. Частина потрапила сюди з вулиці, інших за жорстоко викинули господарі. Більшість хвостатих мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

Такі пацієнти потребують тривалого лікування та реабілітації. Виходжують пухнастих безхатченків кваліфіковані ветеринари та фельдшери. Кажуть, забезпечені усім необхідним, ледь не на рівні клінік. Після операцій тварини перебувають в лазареті під наглядом. Є також окремий бокс для котів, що мають невиліковні інфекційні хвороби.

До кінця року притулок забезпечений кормами та медикаментами, каже його директор.

Притулок у Кам’янському працює вже рік. І постійно вдосконалюється. Нещодавно тут змонтували додаткові захисні навіси для собак, планують ремонт підлоги у теплому боксі, а також покупку додаткового діагностичного обладнання для медкабінету.

Андрій Білоусов зазначив, помітив у притулу низку питань, які слід розв’язувати. Обіцяє зробити це найближчим часом. Допомогти безпритульним хвостатим може кожен охочий, взявши безхатню тваринку додому.

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