Стрілянина через відмову одягнути маску

08.09.2021 18:02
Стрілянина через відмову одягнути маску

Стріляв у людину через відмову одягти маску. На вулиці Тверській, що на лівобережжі Дніпра, сталася стрілянина. В одному з супермаркетів чоловік зробив зауваження дівчині, щоб та одягла захисну маску. Але на її бік став інший відвідувач. Конфлікт продовжився на вулиці, де у хід пішов пістолет Флобера. Лицар, який намагався відстояти інтереси дами, – отримав по гумовій кулі у ногу та голову. Від госпіталізації він відмовився. Нападника затримали. Тривають слідчі дії.

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