“Асистент дитини з особливим освітніми потребами”. Відтепер у Дніпрі доступна така послуга

Відтепер супровід дитини з особливими потребами до школи – не волонтерство, а офіційна робота. Щоправда, отримати такий фах можна після спеціального навчання та отримання сертифікату. З 1 вересня в Україні впроваджується соцпослуга “Асистент дитини з особливим освітніми потребами”. І Дніпро поки єдине місто, де вона реалізується.

Третьокласниця Віка Клежньова щодня разом з мамою поспішає до улюбленої школи. Дівчинка має ДЦП і навчається в інклюзивному класі. Втім Віка вчиться з радістю та на рівні з іншими опановує науки.

Дівчинка захоплюється малюванням, вокалом та мріє стати дизайнеркою. Любить англійську, інформатику та спілкування з однокласниками.

Оскільки самостійно Віка пересуватися не може, вже третій рік до школи її супроводжує Юлія. Якщо раніше робила це просто як мама, то з 1 вересня вона вже офіційно асистентка дитини. Допомагає доньці у соціально-побутових потребах. Юлія офіційно працевлаштована як соціальний працівник й отримує зарплатню.

У цьому класі навчається троє дітей з особливими освітніми потребами. Педагогу допомагають двоє асистентів вчителя, а також асистент дитини. В класі, де 34 учні – приділити максимальну увагу одній дитині фізично неможливо, а асистент у цьому помічник.

Соціальна послуга “Асистент дитини з особливим освітніми потребами” – пілотний проєкт Мінсоцполітики та Міносвіти. І Дніпро — перше і єдине місто, де його впровадили. Асистентом дитини може бути будь-яка людина, яка пройшла відповідне навчання і має сертифікат. Крім того, обов’язкова загальна середня або професійно-технічна освіта. Втім, вимог до робочого стажу немає.

З 1 вересня у Дніпрі 17 дітей з особливими освітніми потребами, котрі досі навчалися в спеціалізованих закладах, підуть до звичайних шкіл у супроводі асистентів. Аби дізнатися детальніше, як отримати кваліфікацію асистента дитини або ж як укласти угоду з таким фахівцем, — звертайтеся до міського центр соціальних служб.