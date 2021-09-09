Парк Зелений Гай перегородили парканом

09.09.2021 17:57
Парк Зелений Гай перегородили парканом

Замість квітучих алейок – глухий паркан, а за ним – зруйновані сходи. У парку Зелений Гай без попередження перегородили дві основні доріжки, що ведуть до нижньої частини зони відпочинку. Відвідувачі скаржаться на незручності.

Сергій розповідає, паркан зіпсував йому прогулянку із сином, бо перегородив шлях до нижньої частини парку. Спускатися довелося ось цією звивистою розбитою стежкою.

За парканом добре видно: бетонні сходи почали розбирати. Сергій не розуміє, навіщо.

А ось – інша частина парку. Так виглядали сходи тут ще декілька місяців тому. Наразі ж – вони повністю розібрані.

Ось власне так наразі виглядають центральні сходи які з’єднували верхню частину парку Зелений Гай із нижньою. Подивіться, величезні шматки арматури та каміння. Саме таким шляхом доводиться проходити усім містянам, які ризикнули прогулятися ось там унизу.

Люди, яким доводиться пробиратися руїнами, обурені. Велику частину парку закрили у самий розпал сезону прогулянок. Та й незрозуміло – взагалі й навіщо.

Чиновники ж пояснюють: наразі у парку проходить підготовка ділянок до благоустрою алей до нижньої частини парку.

Але розпочати укладання нових сходів зможуть лише коли пройде тендер на закупівлю будматеріалів. Строків поки не поточнюють. Чому ж демонтаж доріжок розпочали вже зараз? Відповідають так:

Ми на сьогоднішній день повинні освоїти кошти які нам виділила міська рада тому робітниками розпочалися такі роботи.

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