Десять нових-старих трамваїв почали працювати у Дніпрі

09.09.2021 18:06
Десять нових-старих трамваїв почали працювати у Дніпрі

Останню партію нових-старих трамваїв випустили на дніпровські рейки. Десять вагонів, які міська влада закупила з Лейпцигу, модернізовані й відсьогодні курсують містом за 15 маршрутом. Кожен такий вагон обійшовся бюджету у майже два з половиною мільйони гривень. Чому у Дніпрі не закуповують електротранспорт сучасного зразка та чи планують це виправити?

Десять нових вагонів, які міськрада Дніпра закупила з Лейпцигу, вже випустили на 15 маршрут.

Чекали нової партії електротранспорту і водії. Максим за свій 20-річний стаж працював на різних трамваях та впевнено робить висновок — ці найкомфортабельніші.

Це вже не перша партія трамваїв з Німеччини. Як кажуть представники міської влади, тест на витривалість та якість вони пройшли.

Ні для кого не секрет, що ці трамваї вже були вживані в Німеччині. Та у Дніпрі вони проходять повне оновлення та реконструкцію. Один вагон разом з ремонтом обходиться міському бюджету в приблизно 2,5 мільйона гривень. Якщо порівнювати зовсім сучасні трамваї, то вартість однієї машини – від шістдесяти мільйонів гривень.

Втім у Дніпрі з часом таки збираються оновлювати рухомий склад на зовсім нові трамваї. Зараз вже оголошений тендер від обласної адміністрації на закупівлю 18 машин для Дніпра та Кривого Рогу, на загальну вартість один мільярд двісті гривень.

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