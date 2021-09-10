Намагалась покінчити з собою. Зробила смертельний укол собі та дитині

Зробила смертельний укол собі та дитині – сама залишилась живою, а син загинув. 40-річна жителька Дніпра вирішила звести рахунки з життям, а заразом й забрати з собою дворічного сина. Нині жінка у реанімації, врятувати ж малюка медикам не вдалося – він помер в обласній дитячій лікарні.

Намагалася покінчити з життям та забрати із собою дворічну дитину! Вже другий день мешканці житломасиву Ігрень не можуть отямитись від страшних подій, що розгорнулися тут напередодні. Люди у шоковані – не розуміють, як та чому жінка вирішилася на такий крок.

Вчора подвір’я цієї п’ятиповерхівки на вулиці Бехтерєва заполонили автівки поліції та медиків. На четвертому поверсі одного з під’їздів сталося непоправне.

А поруч – шприци з залишками медпрепаратів. Доньку з онуком знайшла бабуся – вона й викликала екстрені служби. А до їхнього приїзду – намагалася надавати першу допомогу. Дворічного Микиту шпиталізувала до обласної дитячої лікарні, та малюка врятувати не вдалося – вночі він помер. Його мати нині перебуває в реанімації четвертої міської лікарні, та загрози її життю немає.

Втім цього недостатньо для спілкування з правоохоронцями, тож вони поки що не можуть її допитати та дізнатися мотиви приголомшливого вчинку. Наразі поліція проводить всі необхідні експертизи.

Сусіди ж подейкують: напередодні трагедії Анна посварилася з колишнім чоловіком, який працює за кордоном.

Також розповідають: зо 5 років тому жінка втратила старшу дитину – донька-підліток впала з недобудованого готелю Парус. Тож, припускають, можливо, цим зумовлені суїцидальні схильності. Тим часом поліція кваліфікувала подію як “вбивство малолітньої дитини”. А це – від десяти до п’ятнадцяти років за ґратами або довічне ув’язнення.