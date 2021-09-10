У Нікополі зводять два сучасних басейни

Поплавати, оздоровитися й відпочити! У Нікополі на місці пустиря зводять новий спортивний комплекс. На його території побудують два нових сучасних басейни. Місцеві вже навіть передбачають величезні черги на заняття плаванням. Адже з нетерпінням чекають на відкриття.

Займатися спортом, розважатись та просто відпочивати невдовзі матимуть змогу нікопольчани у новому спортивному комплексі. Будівництво триває з нуля, на території місцевого парку. Головною родзинкою цього комплексу буде зведення двох сучасних басейнів. Жителі не можуть дочекатися відкриття. Впевнені — попит буде високим.

Великі сподівання на цей спорткомплекс покладають і представники міськради.

Наразі вже готовий каркас будівлі. На часі термомодернізація фасаду і покрівлі.

А ще басейни оснастять потужною вентиляцією, що підтримуватиме оптимальну температуру приміщення. Установлять фільтри для очищення води. Змонтують і трибуни на 50 глядачів. Декілька місць будуть зручними для людей з інвалідністю. Басейни оснастять пійдйомниками, а на вході облаштують пандус.

Проєкт реалізують за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».