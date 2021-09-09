9-річна дівчинка з Дніпра віддала своє волосся на перуки для онкохворих дітей

Зробити добру справу вирішила жителька Дніпра 9-річна Вікторія. Дівчинка змалечку відрощувала довгі коси, але зрештою вирішила підстригтися. А волосся віддати на перуки для онкохворої малечі. Звідки юна доброчинниця дізналася про таку ініціативу й взагалі – наскільки вона розповсюджена?

Зворушливе очікування та сльози на маминих очах… Сьогодні 9-річна Віка уперше в житі обрізає волосся. Свої довгі коси дівчинка вирішила пожертвувати на перуки для онкохворих дітей.

Перукар Ірина каже, що такі благодійні зачіски вона робить доволі часто, адже салон, у якому вона працює, співробітничає з львівською фабрикою з виготовлення перук. Зробити таку стрижку може не кожен майстер, тому що існує спеціальна технологія: перед підстриганням заплітають коси для того, щоб не пошкодити структуру волоса. Після цього матеріал обережно транспортують до іншого міста. Наступні етапи також потребують пильності та обережності.

Сама Віка каже, що на такий вчинок її надихнуло невелике відео з Ютубу, на якому дівчинка її віку теж зважилася на подібну стрижку. Подивившись його, наша героїня чітко вирішила, для такої справи варто пожертвувати волоссям, яке вона відрощувала так довго.

Результатом Віка задоволена і про стрижку не шкодує. Адже тепер її довгі коси зможуть подарувати радість тим, хто дуже її потребує.