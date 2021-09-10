У Дніпрі школярі знімають соціальні ролики на підтримку безпритульних собак

10.09.2021 18:28
У Дніпрі школярі знімають соціальні ролики на підтримку безпритульних собак

Забери чотирилапого в родину! У Дніпрі школярі знімають соціальні ролики на підтримку безпритульних собак. В рекламному відео підлітки розповідають про долі тварини. Бо насправді у деяких чотирилапих життєвий шлях не був легким. Як так вийшло, що діти переймаються долею тварин?

Кінолог Світлана та 13-річна школярка Ульяна знайомляться та готують чотирилапого до знімання соціального ролика. Бася буде головним героєм, якого рекламуватимуть для того, щоб небайдужі забрали його до себе в родину.

А це вже кокер-спанієль на прізвисько Тім. Від чорнявого, вірогідно, позбавились його господарі. Собаку знайшли після ДТП, він потрапив під автомобіль, в результаті отримав травму стегна й також залишився без зору. Втім волонтери та працівники притулку не полишають сподівань, що комусь все ж таки ці чотирилапі можуть приглянутись. Кінолог Світлана каже — ці собаки швидко орієнтуються в просторі, слухняно виконують усі команди й проблем — з ними не буде.

Ще трохи часу, поки юні волонтери знаходять спільну мову з тваринами й зйомки нарешті можна розпочинати.

Фільмуванням соціальних роликів займається волонтерський гурток “Цікаве кіно”, його засновниця Катерина. Жінка разом з чоловіком започаткували об’єднання на базі 122-ї школи, що на житломасиві Ігрень. Там діти розвивають навички у сфері медіа. Рекламні ролики записували семеро ентузіастів.

Якщо ж ви хочете забрати до себе цих чотирилапих, звертатися треба до притулку “Вірність”. А ще тут будуть раді у випадку, якщо хтось просто готовий провести час з тваринами або ж надати якусь допомогу. Шукати контакти можна через Фейсбук.

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