У Дніпрі відбувся сьомий Всеукраїнський екобізнес-форум “Зелена економіка: як досягти балансу”. Він зібрав представників бізнесу, влади та експертної спільноти, які ділилися практичним досвідом та разом шукали відповідь на питання, як звести до мінімуму шкідливий вплив на довкілля.

Питання клімату і декарбонізації економіки – основні аспекти, які

розглянули на сьомому Всеукраїнському Екобізнес-форумі “Зелена економіка: як досягти балансу”. Дискутували між собою представники бізнесу, влади та експертної спільноти. Все – аби вирішити гострі питання щодо охорони довкілля.

Вже вдруге екофорум пройшов у Дніпрі. І це невипадково. Адже наше місто – промислова столиця України. Саме тут базуються найбільші промислові підприємства. Водночас у Дніпрі активно впроваджують проєкти, які спрямовані на поліпшення екологічної ситуації. Їх підтримує міська влада.

Генеральним партнером заходу стала українська промислова компанія Інтерпайп, яка завжди готова ділитись власним досвідом. Її інноваційний електросталеплавильний комплекс Інтерпайп Сталь – є одним з небагатьох успішних прикладів декарбонізації в Україні. У будівництво заводу, що відповідає найвищим екологічним стандартам, інвестовано близько одного мільярда доларів. Відкриття Інтерпайп Сталі дозволило закрити екологічно брудне мартенівське виробництво, знизити викиди СО2 в 10 разів, а споживання природного газу – в 8 раз. На заводі облаштовано замкнутий цикл водопостачання, який виключає будь-які промислові скиди до річки Дніпро чи інших водойм.

Побачити екологічне виробництво Інтерпайп Сталь на власні очі змогли і учасники екофоруму. Для них організували екскурсію підприємством.

Інтерпайп Сталь – це найбільша екологічна інвестиція у промисловість Україні. Спільно із суміжними виробництвами в будівництво заводу інвестовано близько одного мільярда доларів.