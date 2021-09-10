“Веснянка” набирає нових учнів

Майстер-класи, конкурси, фестивалі та художньо-естетичні гуртки. Все це чекає дитину у кіноцентрі “Веснянка”. Сьогодні позашкільний навчальний заклад відкрив свої двері для новачків.

Восьмирічний Михайло мріє про акторську кар’єру. У кіноцентр “Веснянка” прийшов за її здійсненням. Тут він займатиметься у гуртку акторської майстерності. Але водночас, каже, пробуватиме себе і в інших напрямках.

Таких завзятих і талановитих на Дні відкритих дверей кіноцентру “Веснянка” – чимало. Цьогоріч позашкільний навчальний заклад планує набрати півсотні новачків. Тут для них – гуртки з бісероплетіння і тележурналістики, театральна студія та мультиплікація. Набір відкритий з шести років. Для наймолодших – окрема річна програма.

Працює кіноцентр “Веснянка” вже майже півстоліття. За цей час вихованці закладу стали переможцями багатьох кінофестивалів і виставок різного рівня. Тут дітей не обмежують рамками, викладачі підтримують усі ідеї.

Данило називає “Веснянку” другою домівкою. Тут хлопець займався дев’ять років. Попри те, що він вже випустився, до викладачів приходить і досі.

Зазначимо, що дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр “Веснянка” працює на бюджетній основі.