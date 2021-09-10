Звуки Дніпра застигли у скульптурі

10.09.2021 18:45
Звуки Дніпра застигли у скульптурі

Дніпро отримав скульптуру, яку буквально створили зі звуків. Їх записували у різних куточках мегаполісу. Рекомендували ж локації – відомі місцеві жителі – діячі культури, спорту та політики.

Гул ракетного двигуна, плескіт музичних фонтанів та водоспаду і віддалені голоси перехожих, що гуляють десь у центрі. Ці фрагменти поєднані з ритмічним стукотом вантажних потягів, які їдуть через міст. Саме таким є Дніпро на думку організаторів проєкту “Звуки міста”.

Ретельно підбирали й кольори для скульптури, яку розмістили на оглядовому майданчику житломасиву Сонячний. Помаранчево-червона частина відображає металургійну потужність Дніпра. А зеленьо-синя – хвилі головної річки міста та країни. Брав участь у створенні артоб’єкту й мер Борис Філатов. Зокрема, у звуковій доріжці є запропоновані ним фрагменти.

Прослухати аудіодоріжку зможе кожен – просто відсканувавши

QR-код зі скульптури своїм смартфоном. Дніпро став одним із семи міст, де будуть розміщенні подібні артоб’єкти. Усі вони створені коштом меценатів. Сам проєкт присвячений тридцятиріччю незалежності України.

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