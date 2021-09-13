П’яний водій збив шістьох людей на вулиці Калиновій

Врізався в автівку, збив пішоходів, зніс світлофор та в’їхав у житловий будинок. У неділю надвечір на вулиці Калиновій водій легковика Mersedes спричинив жахливу аварію. Постраждало шестеро людей, серед них – дві дитини. Відомо, що винуватець ДТП був в стані алкогольного сп’яніння.

Момент аварії зафільмували камери спостереження, розташовані на розі вулиць Калинової та Путилівської. Неділя. Шоста вечора.

Понеділок, день. На перехресті – все ще помітні сліди страшної дорожньої пригоди. Комунальники наводять лад, місцеві мешканці – оговтуються від шоку. Впевнені: якби це був не вихідний, без жертв не обійшлося б.

Нікого не вбив, але постраждали одразу шестеро людей! Найбільше дісталося пішоходу, який як раз переходив дорогу. 41-річного чоловіка шпиталізували до лікарні імені Мечникова у вкрай важкому стані. Він і зараз перебуває в реанімації.

Доправили до лікарень і всіх, хто був в середині Mitsubishi, з якою зіткнувся Mersedes. А це – 34-річна жінка з двома маленькими синами – двох та восьми років. Те, що ніхто з них не отримав складних травм – справжнє диво, кажуть медики.

Їхня мати – у шостій міській лікарні – як і сини – з травмами середньої важкості. З малюками зараз знаходиться тітка. Жінка ділиться: племінники – у шоковому стані. Родина вимагатиме правосуддя – водій Mersedes повинен понести покарання.

За словами свідків, водій, що спричинив жахливу аварію, був напідпитку – разом із пасажиром. Обидва ледь трималися на ногах.

У поліції підтверджують: драгер показав наявність алкоголю в крові. Чоловіка вже затримали.

Водію Mersedes загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. За непідтвердженою інформацію, яка шириться інтернетом, цей чоловік працює в одному з районних судів Дніпра.