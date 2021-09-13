Щойно відкритий сквер на Слобожанському почали ламати

Лівобережжя довелось недовго. Поламані конструкції, місцями стертий газон та скарги на пияк і хуліганів! Не минуло і двох днів після помпезного відкриття, як паркову зону почали трощити. Місцеві хвилюються аби через місяць весь сквер не перетворився на металобрухт.

Не минуло і два дні після відкриття, як у сквері на проспекті Слобожанський вже зламані деякі гойдалки, гірки та інші конструкції.

Бити тривогу щодо дебоширів почали у місцевих пабліках. Люди обурені — елементи парку за лічені дні перетворюються на металобрухт.

Люди, хочу звернутися до вас, сквер тільки відкрився, а його вже поламали. Гойдалка зламана разом з кріпленням, в гірці зламали кріплення і вона може складеться в будь-який момент, на дитячому майданчику розгойдали стовп на якому прикріплений канат.

Що одразу помітно — на дитячому майданчику відкручена труба з ігрового екскаватора.

Відпочивальники на поломки у новому сквері реагують негативно. Намагаються зрозуміти чия це провина. Чи то будівельні роботи були виконані не досконало, чи рук доклали хулігани.

Багато зауважень мають і люди, які живуть в будинку навпроти новозбудованого скверу. Особливо, бояться, що він із місця відпочинку перетвориться на місце збору пияк.

А от прибиральники налаштовані оптимістично й поки тотального безладу не спостерігають.

Окрім перекошених гойдалок та викручених з конструкцій деталей по всій території помітно зчесаний газон. Місцями навіть складається враження, що його просто виривали з корінням, бо від трави ані сліду.

У міській раді на ситуацію відреагували та закликали людей дотримуватись правил поведінки і не псувати комунальне майно.

«Шановні дніпряни, парки та рекреаційні зони – це спільне майно територіальної громади міста Дніпра. Просимо вас шанобливо ставитись до всіх елементів благоустрою!».