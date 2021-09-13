Діджеї, наукові фокуси та феєрверки. Найцікавіші події Дня міста

Хімічні досліди просто неба, вікторини, конкурси й призи! А ще відомі українські виконавці, популярні гості з-за кордону та ефектне лазерне шоу й салюти. Усе це і багато іншого відбувалось на набережній. Одній із найпопулярніших локацій святкування дня міста.

Ще одна приваблива локація, розташована на Набережній. Тут до Дня міста компанія ІНТЕРПАЙП запрошувала відвідувачів поринути у світ інженерії та науки. Аби нагадати, що Дніпро – серце української промисловості. Чимало глядачів зібрали хімічні досліди.

Експериментувати з рідким азотом мали змогу і дітлахи. На власні очі малеча побачила, як за допомогою хімічних речовин заморожують предмети, наприклад, живі квіти.

Для маленької Віри цей дослід був надвидовищним та цікавим.

Що говорити про дітей, коли й дорослі були приємно вражені.

Не менше уваги до себе привернули фізичні досліди. Фахівці з ДНУ влаштували справжній екскурс у цю науку.

У проміжках між науковими експериментами, для усіх охочих проводили вікторини.

А за правильні відповіді переможці отримували подарунки. Також містяни не оминули оригінальну дзеркальну фотозону на цій локації.

На Набережній Дніпра вже після обіду розпочався діджей сет від популярного українського виконавця, уродженця Дніпра — Анатолія Топольского.

Після виступу діджея, на Фестивальний причал зійшлось іще більше люду. Без запізнення, рівно о 17:00 на сцену вийшла відома поп-виконавиця — Надія Дорофеєва.

До речі співачка на концерті присвяченому Дню міста, ексклюзивно заспівала пісні з нового альбому. Шанувальники — в захваті.

Після Дорофеєвої на сцені виступали лауреати Гремі “Дагамба” з Латвії та музичний гурт “Без обмежень”. Ще одним подарунком для усіх жителів стало лазерне шоу та салюти.