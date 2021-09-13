У Дніпрі пройшло відкрите тренування задля підготовки до марафону

З самого ранку біля Тойота центру у Дніпрі – людно. Понад сотня бігунів – зібралися для планового тренування до п’ятого Алмаз груп марафону. Сьогодні кожен змагаєтсья сам із собою – на власний розсуд обираючи темп та дистанцію для тестового забігу.

Та перш ніж стартувати – обов’язково потрібно розім’ятися. Для цього сюди запросили професійних тренерів. Організацію марафону активно підтримує і міська рада. Зокрема, постійним гостем тренувань є засновниця Дніпро Марафон та президент федерації легкої атлетики міста Дніпро та області – Марина Філатова.

Цього разу тренування вирішили провести на базі Тойота центру на Запорозькому шосе 35. Автохолдінг Алмаз груп – є генеральним спонсором Дніпро Марафону. Компанія повністю підтримує усі спортивні ініціативи у місті, й саме тому – не змогла залишитись осторонь такого грандіозного свята.

Самі ж тренування – як і майбутній Марафон – проходять під керівництвом бігового клубу Старт Дніпро. Його представники певні – цьогоріч учасників забігу буде ще більше.

Нагадаємо – цьогорічний Алмаз груп Дніпро Марафон – вже 5-й за рахунком. На змаганнях будуть представлені найрізноманітніші дистанції – від дитячих довжиною 100 метрів – до повної марафонської – 42 кілометри. За приблизними підрахунками очікується три тисячі учасників з усієї країни. Плюс гості з Польщі, Литви, Білорусі та Молдови. Наступне відкрите тренування відбудеться 18 вересня у сквері Прибережний, слідкуйте за новинами.