Два гектари для розваг та відпочинку… До Дня міста на лівому березі із розмахом відкрили Слобожанський сквер.Воркаут-зона, інклюзивний парк та дитячі майданчики – це далеко не повний перелік усього, що там з’явилося. А разом із реконструкцією скверу привели до ладу також фасади прилеглих будинків на Слобожанському. Вони тепер прикрашають проспект яскраво-зеленими кольорами. Відкрив сквер міський голова Борис Філатов.

Крутий сквер – щасливі обличчя! Нарешті, кажуть, мешканці у центрі Лівого берега з’явилось пристойне місце для відпочинку.

Сквер побудований за принципом зонування. Тут висадили багато молодих платанів, сакур та кленів, постелили газон, встановили ліхтарі та наземне освітлення. Не зрівняти із тими хащами, які були до реконструкції, кажуть люди.

Тепер тут з’явилися території для активних ігор, дитячі майданчики, ділянки для вигулу собак, і навіть невеличкий амфітеатр. Міський голова, який особисто приїхав відкрити сквер, бюджет реконструкції вирішив не озвучувати.

Мер підкреслив: благоустрій скверу був одним із проєктів «Бюджету участі». Тут мали встановити лише лавочки та оновити тротуарні доріжки. Утім, міська влада вирішила зробити подарунок мешканцям лівобережжя – тож нинішня реконструкція перевершила всі очікування.

Тут звели фактично нову рекреаційну зону, площею майже два гектари.

Також подбали про доступність та всі умови для комфорту. Входи до скверу мають необхідні пониження, алеї також достатньо широкі. У рекреаційній зоні є вбиральня та облаштовані паркомісця для автівок.

І, мабуть, найбільше зраділи новому скверу діти.

Борис Філатов підкреслив: головне, щоб все це слугувало мешканцям якомога довше і не було розтрощено у перші ж тижні.