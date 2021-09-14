У Кам’янському розповіли про плани розвитку спорту у місті

День фізичної культури та спорту України! З нагоди цього свята у Кам’янському відбулась зустріч між владою та спортсменами. Зокрема, пройшла церемонія нагородження усіх причетних. Посадовці ділились планами подальшого розвитку спорту у місті. Якщо бути точнішим, мова йшла про нові багатофункціональні комплекси. А завершився вечір розважальною програмою. Більше подробиць — дивіться у наступному сюжеті.

З нагоди Дня фізичної культури та спорту України в Кам’янському представники влади зустрілись зі спортсменами. Всього на захід запросили близько ста гостей. Серед них тренери, які готують чинних і майбутніх чемпіонів.

Під час зустрічі пройшла і церемонія нагородження. За відданість професії міський голова Андрій Білоусов відзначив провідних тренерів, викладачів та працівників спортивних закладів.

За розвиток спортивної інфраструктури міста та сприяння розвитку фізичної культури нагородили й очільника Кам’янського. За його каденцію було реалізовано десятки успішних проєктів та програм.

Вже незабаром у Кам’янському відкриються ще два багатофункціональних спортивних комплекси. На черзі один такий на проспекті Конституції. Також вже сьогодні ведеться розробка нових проєктів, які планують звести в найближчі роки. Наразі у місті стрімко розвивається багато спортивних напрямків.

Після урочистої частини заходу на присутніх чекала розважальна програма та виступ кавер бенду.