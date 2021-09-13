Виставка робіт дітей з аутизмом відкрилась у цирку

Виставка робіт дітей з аутизмом та циркова вистава, організована тільки для них – так стартував у нашому місті проєкт “Ау-таланти. Митці ю ей”. Головна ідея допомогти дітям з особливими потребами комфортно почуватися у суспільстві. Художники – професіонали малювали разом із особливими дітками. Потім роботи виставили у галереї цирку. Протягом місяця їх можуть побачити всі охочі.

Сергій Шинкаренко, як і інші батьки дітей з аутизмом, дуже радий успіхам свого сина Антона. Юний художник теж із задоволенням згадує про свою участь в проєкті “ау таланти.митці ю ей”, коли професіонали працювали разом із дітками з особливими потребами.

Антон разом із помічницею відвідує звичайну школу, розповідає, вивчає українську, російську та англійську мови. Але у кожної дитини свої маленькі перемоги, не схожі на досягнення інших. Ще один учасник виставки -Святослав не може приховати свого захоплення, коли його роботами милується багато людей.

А мама Анастасії – учасниці проєкту навіть впевнена, що це тільки перші кроки на шляху талановитої художниці.

Спеціально для діток з аутизмом, які складно реагують на велике скупчення людей, артисти нового циркового шоу “Вотерленд” провели закритий виступ. Дресирувальниця Дар’я Майчук навіть вийшла зі старо-англійською вівчаркою в хол, щоб діти могли доторкнутись до виконавиці, яку щойно бачили на манежі.

Ще двадцять років тому в нашій медицині діагнозу «аутизм» не існувало. І це проблема. Адже таких «особливих» дітей значно більше, ніж, із синдромом Дауна або ж малюків, хворих на діабет – розповідають фахівці. Нині для них надто мало спеціалізованих дитсадків, шкіл та систем діагностики і терапії. Тож адаптація дітей з аутизмом залежить від рівня розвитку суспільства.

За статистикою десять відсотків осіб із аутизмом наділені особливими здібностями чи навіть геніальністю. Тому, можливо, в холі цирку виставлені картини поки що невизнаних геніїв.