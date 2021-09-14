У Дніпрі оновили школу №104

14.09.2021 17:24
У Дніпрі оновили школу №104

У новий навчальний рік – із новим ремонтом! У Дніпрі оновили школу №104. Капітальну реконструкцію провели у рамках державної програми. Як зараз виглядає навчальний заклад бачили наші журналісти. Подробиці – далі.

Сучасний ремонт з новими комунікаціями та зручним освітнім простором. 60-річну дніпровську школу №104 – просто не впізнати. Вперше за більш як півстолітню історію навчальний заклад капітально відремонтували. Оновили його у рамках державної програми “Велике будівництво”.

Підрядники оновили усі навчальні кабінети на обох поверхах, модернізували спортивну та обідню зали. Облаштували два санвузли – окремі для хлопців та дівчат. Замінили усі внутрішні комунікації. У коридорах та на сходах уклали кахлі, у класах – лінолеум. Вхід до школи обладнали пандусом з підігрівом, аби взимку не намерзав лід. Всі роботи завершили до початку навчального року.

На оновлення школи з нетерпінням чекали й вчителі, і учні. Кажуть: у таких умовах освітній процес став набагато приємнішим.

Основні ремонтні роботи вже виконали. Нині підрядники завершують наводити лад у дитсадку при школі. На фініші – і облаштування навколишньої території.

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