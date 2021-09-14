Лікарі об’єднуються для допомоги дітям. До Дніпра з лікарською місією приїхали американські хірурги. За 5 днів в Обласній дитячій лікарні вони прооперують кілька десятків хлопчиків та дівчаток. Закордонні фахівці обрали найскладніші випадки – це діти, які мають тяжкі наслідки опікових травм та вроджені патології розвитку рук. Подробиці – у сюжеті наших кореспондентів.

Перший день лікарської місії позаду, вже проведено 6 операцій. Серед перших пацієнтів американських хірургів – син Євгенії, 10-річний Кирило. Два роки тому хлопчик отримав хімічні опіки 40% тіла – діти у дворі бавилися з вогнем. Це була далеко не перша операція, але вкрай потрібна, ділиться мати.

На Кирила чекає кілька місяців непростої реабілітації. А от у Вані, якому також 10 років, операція тільки попереду. Коли хлопчику не було ще й трьох, він добрався до запальнички й підпалив себе. Синтетичний одяг спалахнув у лічені секунди. Позаду боротьба за життя, 9 днів в реанімації й десятки хірургічних втручань. А тепер ще одне – особливо важливе.

Цієї операції Ваня з мамою чекають з нетерпінням. Хлопчик вже знає, яка в нього буде зачіска, коли волосся почне рости й з правого боку.

За 5 днів американської лікарської місії в Обласній дитячій лікарні прооперують 35 хлопців та дівчаток – від кількох місяців до 19 років. Це діти, що мають тяжкі наслідки опікових травм та вроджені патології розвитку рук.

Геннадій Фазуйлов – професор Гарвардської медичної школи та лікар. Саме він і очолює місію, з якою до Дніпра приїхали з десяток американських спеціалістів. Проводять операції разом з українськими медиками, що дозволяє ділитися досвідом.

Дніпропетровську обласну лікарню для виконання місії обрали невипадково – тут є все необхідне технічне забезпечення. Для перебування пацієнтів та проведення операцій звільнили ціле відділення, щоб виключити імовірність інфікування цих дітей вірусними хворобами. Всі – з негативним ПЛР-тестом, а їхні батьки – вакциновані.