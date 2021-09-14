Вулиця Кленова потребує негайного ремонту

Ями та залишки старого асфальту. Так виглядає вулиця Кленова у Дніпрі. Місцеві мешканці неодноразово просили її оновити, однак, все марно. До всього, дорогу ще розбивають автівки, які по ній оминають світлофори на Криворізькій. Чи дочекаються люди асфальту – дізнавалась Софія Куценко.

Прогулянка Дмитра із сином нагадує смугу перешкод. Крізь залишки асфальту чоловік щодня проходить із візочком. Каже, дорога в жахливому стані й негайно потребує капітального ремонту.

Валентина Макарівна мешкає у цьому будинку з дня його заснування. Жінка зі смутком згадує, якою дорога тут була раніше. Однак із року в рік її стан погіршується, бо вже більше як півстоліття її не ремонтували.

На свою погану дорогу мешканці вже неодноразово скаржились. Написали купу листів до різних інстанцій. Однак поки їх не почули.

Попри жахливий стан дороги, через каміння та глибокі ями уздовж будинків на Кленовій цілодобово їздять автівки. Так вони оминають світлофори на Криворізькій.

Жителі Кленової неодноразово барикадували дорогу, аби у їхній двір не заїжджали автівки. Однак все марно. Водії й далі скорочують тут шлях.

Через постійний потік машин люди бояться випускати на двір дітей.

У міськраді кажуть: ремонтом дороги на Кленовій займуться найближчим часом. На це з бюджету виділили 3 мільйони гривень.

Однак про заборону проїзду для автомобілів мова поки не йде.

На скільки затягнеться оновлення дороги – поки невідомо. Утім підрядники обіцяють зробити її якомога швидше, за умови сприятливої погоди.