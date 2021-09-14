Школа №122 дочекалась капітальної реконструкції

Ініціатор проєкту – колишній випускник, народний депутат Дмитро Припутень добився включення навчального закладу у програму президента “Велике Будівництво”. У співпраці з народним депутатом Дмитром Кисилевським політики провели зустріч з батьками учнів і презентували проєкт оновлення.

Школа №122 на житловому масиві Ігрень – одна з перших шкіл нашого міста. Її відкрили у вересні 1916 року і назвали Будинок Гімназії в Нижньому Катерининському селищі. Вона згоріла під час Другої світової війни. Була відновлена у 50-і роки 20 століття. Тут старий паркан, майстерні, фундамент яких заглибився в землю, та спортивний майданчик радянських часів. Учні розповідають, школа давно потребує оновлення.

Ілля Куцевол вчився у школі №122 до 9 класу, але і сьогодні приходить на подвір’я до своїх друзів.

Завдяки зусиллям ще одного колишнього випускника школи, а нині народного депутата Дмитра Припутня та очільника області Валентина Резніченка, Ігренська школа була включена в президентську програму “Велике будівництво”.

Приступити до робіт планують уже цього місяця, щоб в наступному році діти могли продовжити навчання в оновленій школі. Дмитро Припутень разом з колегою народним депутатом Дмитром Кисилевським та фахівцями-ремонтниками зустрілися з батьками учнів і відповіли на всі їхні запитання.

У рамках капремонту проведуть утеплення фасадів, заміну даху, комунікацій, вікон, дверей. Буде модернізовано систему опалення та вентиляції, а також пожежну сигналізацію.

Тож до початку наступного навчального року жителі Ігрені отримають на своєму житловому масиві сучасну школу, де діти зможуть здобувати освіту в комфортних умовах.