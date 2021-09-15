Орендарям оголосили про закриття Троїцького ринку

Пакуйте речі та забирайтеся! Таке повідомлення пролунало для працівників Троїцького ринку у Дніпрі. Орендарям оголосили, що вони зможуть працювати лише до 1о листопада, потім ринок начебто зачиняється. Конкретна причина рішення не озвучена. Й невідомо, хто його прийняв. Торговці просто у розпачі, а краєзнавці наголошують на історичній цінності об’єкту. Подробиці розповість Марко Ручка.

Троїцький ринок у Дніпрі – закривають. Ця звістка стала несподіванкою для працівників. Торговцям не пояснивши нічого, просто поставили перед фактом, що тут вони працюють, начеб-то, до першого листопада.

Троїцький ринок й досі залишається одним із найвідвідуваніших серед усіх інших. Територіально він знаходиться у центральній частині міста. Продають тут багато чого – від запчастин до одягу й взуття.

На цьому ринку багато людей пропрацювали чималу частину життя. Михайло тут майже 15 років, для чоловіка ця справа — основний дохід. Зараз же він, як і решта, просто ошелешений новиною.

Тутешні працівники розповіли, що певний час тому їх попросили звільнити половину ринку, що і було зроблено. Втім ніхто не думав, що і ці торгові ряди також доведеться покинути.

Ми намагалися отримати відомості з перших рук, але в адміністрації ринку нас бачити не схотіли. Торговці розповіли, що всередині були люди, й вони навмисно зачинили двері.

Тим часом Троїцький ринок – був першим на території міста. Фахівці дають йому 220 років й кажуть про історичну цінність. Ще в 1793-му там відкрили торгові так звані “червоні” ряди. А у 1840 році у місті проклали великий бульвар, який розділив Троїцький ринок і Центральний.

До речі, деякі орендарі розповіли, що оголошення про закриття Троїцького ринку робили представники міськради. Нам же це спростували. Мовляв, мерія жодним чином немає стосунку до цієї приватної території.