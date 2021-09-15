У День міста народилося 32 нових мешканці Дніпра

Хлопчиків на світ з’явилось трохи більше, ніж дівчат. Всіх їх вже невдовзі випишуть додому. Традиційно родини дніпрян, які народили в це свято дитину, отримали від міста грошову нагороду. Цього року це 8,5 тисяч гривень.

Тимофій народився у цьому пологовому будинку одним з перших. Мав це зробити трохи раніше, але вирішив побачити світ саме у День міста – 12 вересня. Малий спокійний та врівноважений. Мама сподівається на гарну вдачу свого сина.

А ця дівчинка в рожевому вбранні отримала від батьків незвичне ім’я – Аглая. Їй вони пророкують яскраве і щасливе майбутнє. У тата з Аглаєю контакт налагодився з перших секунд народження.

А от новоспечені батьки Діана та Артем День міста для важливої події обирають не вперше. Три роки тому саме на це свято вони одружились. Тепер цього дня народився син Богдан.

Цього року у Дніпрі на День міста народилося 15 дівчат та 17 хлопчиків.

Традиційно всі родини, що народили на це свято дитину, отримують матеріальну підтримку від міста.

Міськрада Дніпра затвердила програму на 5 років, аби продовжувати надавати допомогу сім’ям, що мають новонароджених на День міста.