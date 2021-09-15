Вже 3 тижні мешканці Лобойківки без газу

Гріють воду у відрах та готують їжу на саморобних пічках. Так вже три тижні живуть у селищі Лобойківка. Люди обурені свавіллям газовиків та вимагають негайного повернення блакитного палива. Чому трьохтисячне населення залишили без газопостачання та коли його відновлять – дізнавалась Софія Куценко.

Без попередження та причини три тижні тому селище Лобойківка залишилось без газопостачання. Більше ніж три тисяч людей тепер живуть наче в кам’яному віці.

З цегельних блоків, бетонних плит та конфорок власноруч зібрана пічка стоїть на подвір’ї пані Наталії. Імпровізовану варильну поверхню з того, що було удома, змайстрував її чоловік. Всередині зробив і відсік для відкритого вогню, де можна посмажити м’ясо. На цьому приладі жінка раз на два дні готує їжу для себе та чоловіка. І окремо – дієтичні страви для двох онучок.

А от Тетяна дістала з горища стару пічку, яка працює на газовому балоні. Технологія, зізнається жінка, не надто безпечна. Утім, іншого виходу немає. Хоча заправляти балон – досить дорого, а часу на приготування їжі витрачає значно більше.

Деякі будинки залишились і без гарячої води. Бо гріли її люди газовими котлами.

Газопостачання у селищі відімкнули наприкінці серпня. Людей навіть не попередили. Обурені мешканці Лобойківки почали у буквальному сенсі атакувати гарячу лінію аварійки. Однак однозначної відповіді ніхто так і не отримав.

В яку із версій вірити – люди не знають. Вони обурені таким свавіллям. Та погрожують масовими протестами.

В Облгазі кажуть: перекрили енергоносій через витік. Тому нікого й не попередили. Неполадки усунули. Однак мають проблеми з повторним підключенням. Мешканцям 200-т будинків відновили газопостачання вдало. Ще двом сотням газ повернуть найближчими днями. А от з інші абоненти – просто заручники.

Газовики підозрюють, що ці люди мають незаконне обладнання або переховуються через борги. Відрізати ж конкретно 22 оселі Облгазу надто важко.

Таким чином страждання мешканців Лобойківки триватимуть. Бо коли нарешті з’явиться газ – невідомо.