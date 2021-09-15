Жителі Кам’янського написали перший краєзнавчий диктант

Перший міський краєзнавчий диктант “Я знаю Кам’янське” написали жителі до Дня народження міста. Організаторами заходу виступили громадська організація «Бджола», міська бібліотека, краєзнавче товариство та департамент з гуманітарних питань міськради. Хто долучився до заходу – дивіться далі в нашому матеріалі.

Десятикласники Кам’янського перевіряли свої знання про рідне місто. До першого краєзнавчого диктанту долучилися учні всіх шкіл міста. Диктант у незвичному форматі відбувся й у школі №5.

Перша згадка про Кам’янське, дата заснування міста, символи та визначні особистості – усього близько тридцяти питань, відповіді на які тепер вже точно будуть знати школярі.

Окрім школярів, до просвітницького заходу приєдналися співробітники Центру зайнятості та ЦНАПу, студенти та бібліотекарі, поліціанти та працівники комунальних підприємств. Писали диктант співробітники міської інформаційної служби та фонду розвитку Кам’янського.

Загалом же в акції від громадської організації “Бджола” взяло участь понад чотири тисячі кам’янчан. Диктант про рідне місто писали й голова міста Андрій Білоусов та його заступники. Шукали відповіді на історичні питання депутати міської ради й представники департаментів.

Для диктанту організували онлайн-трансляцію. Результати будуть опрацьовані краєзнавцями протягом двох днів та оголошені у День міста.

Сто переможців отримають подарунки від ГО “Бджола”. Диктант обіцяють зробити традиційним, проводити його щорічно та з кожним разом розширювати число учасників.