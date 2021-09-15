У вибуху автівки на проспекті Хмельницького загинуло двоє людей

Розкидані на десятки метрів уламки машини та людські останки. Зранку у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького вибухнув автомобіль. Двоє людей, що були всередині, загинули на місці. Їхні особи вже встановлені. А от що здетонувало – експерти-вибухотехніки поки що не встановили. Поліція та СБУ кваліфікують подію як теракт. З подробицями – наша Валерія Бовша.

Близько 9 ранку тутешні жителі почули шалений вибух і побачили стовп чорного диму. Люди повибігали на вулицю і зрозуміли – здетонувала автівка.

На місце одразу ж викликали пожежних та поліцію, та кількох хвилин виявилося достатньо, аби вогонь знищив автомобіль.

Майже одразу місцеві зрозуміли, що всередині автівки були люди. Кинулися на допомогу, та виявилися безсилими.

Шматки від автомобіля розкидало на кілька десятків метрів. так само як й людські останки. На місці події прибули вибухотехніки, криміналісти та керівництво правоохоронних органів. Експерти встановили: загинуло двоє людей – чоловік та жінка.

Однак у її колег по службі сумніві немає – майже одразу ДСНС опублікувала інформацію про загибель Дар’ї Гречищевої.

Останні роки саме завдяки Дар’ї журналісти Дніпра та області отримували найоперативнішу інформацію про надзвичайні ситуації. Вона була на зв’язку 24 на 7 – буквально жила своєю роботою.

Другий загиблий – інструктор з мінної безпеки та парамедик громадської організації “Український легіон” Олексій Кавлак. Наразі відомо, що вибухнуло саме його авто Nissan Primera. Що саме здетонувало – наразі з’ясовують експерти. Поки що поліція й СБУ кваліфікують подію як терористичний акт.