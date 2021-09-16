Міський голова Кам’янського провів черговий онлайн прийом громадян

Черговий онлайн прийом громадян провів міський голова Кам’янського Андрій Білоусов. Під час заходу також були присутні керівники департаментів та комунальних служб міста. Таким чином більшість питань розв’язуються безпосередньо під час спілкування з жителями. Усі інші звернення беруться на контроль відповідними службами до повного їх вирішення.

Формат відеоконференції виявився досить зручним, адже дозволяє кам’янчанам спілкуватися з очільником міста навіть з власних домівок. На жаль, жоден прийом не проходить без звернень про матеріальну допомогу на лікування.

Такі звернення не залишаються без уваги. Людям виділяється матеріальна допомога. Вдалося вирішити й левову частину інших питань, зокрема в житлово-комунальній галузі.

Зв’язувалися з Андрієм Білоусовим, аби просто подякувати за вже надану допомогу.

Кам’янчан хвилює проблеми ремонту доріг, нових під’їздів та спилювання дерев біля будинків. З пропозицією щодо створення координаційної ради для допомоги тваринам вийшли й представники зоозахисної організації.

Загалом під час прийому розглянули зо два десятки звернень кам’янчан.

Спілкування з громадянами міський голова проводить щомісяця, у кожен другий вівторок. Записатися можна у міській прийомній, на проспекті Тараса Шевченка, 14.