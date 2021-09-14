Водія, що спричинив ДТП на Калиновій, триматимуть під вартою

14.09.2021 17:57
Водія, що спричинив ДТП на Калиновій, триматимуть під вартою

Тримання під вартою без права внесення застави. Індустріальний районний суд Дніпра обрав тимчасовий запобіжний захід винуватцю аварії на Калиновій.

Нагадаємо: у неділю надвечір водій легковика Mersedes на швидкості протаранив автівку на зустрічній смузі, збив пішоходів, зніс світлофор та в’їхав у житловий будинок. Постраждали шестеро людей, серед яких двоє дітей. За життя 41-річного пішохода продовжують боротися в лікарні Мечникова – чоловік у вкрай важкому стані.

Наразі водій Mersedes відмовляється співпрацювати зі слідством, та правоохоронці зібрали достатньо доказів його винуватості. У прокуратурі спростували інформацію, що чоловік начебто працює в суді. Натомість відомо, що він був неодноразово засуджений за різними статтями.

 

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