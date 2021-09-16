Для будівництва дніпровського аеродрому знайшли нового підрядника

16.09.2021 18:40
Для будівництва дніпровського аеродрому знайшли нового підрядника

Й знову про будівництво багатостраждального дніпровського аеродрому. Нещодавно відбувся новий тендер й зведення об’єкту подорожчало на 1,7 мільярда. Його переможцем стала компанія “Онур”. Про це повідомляється в системі ProZorro.

Нагадаємо, в січні право на виконання робіт виграло підприємство “Альтіс-Констракшн”. Але потім Антимонопольний комітет призупинив фінансування через порушення норм закону.

А у липні дозволив відновити надання державної допомоги на проєкт та будівництво злітно-посадкової смуги дніпровського аеропорту.

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