Службі зайнятості пропонує безробітним громадські роботи від міськради

16.09.2021 18:36
Службі зайнятості пропонує безробітним громадські роботи від міськради

Пандемія та економічна криза призвели до того, що підприємства малого та середнього бізнесу закриваються. До того ж відбуваються скорочення у бюджетних закладах. І їхні колишні працівники поповнюють армію безробітних. За даними Міністерства фінансів, індекс незайнятості в країні помітно збільшився. За що жити й де шукати роботу – тему продовжить Олена Городецька.

Перший крок, який роблять люди, що не можуть знайти роботу, йдуть до центру зайнятості, аби отримати виплати, відповідні до зарплати.

Але там одразу попереджають, згідно з статтею №23 “Про страхування на випадок безробіття”, допомога вираховується тільки зі стажу. Тобто, коли людина була офіційно працевлаштована і роботодавець сплачував офіційний внесок. Максимальні нарахування за 10 років 70% від заробітної плати.

Пан Андрій вже 3 місяці стоїть на обліку у центрі зайнятості. Він знає про обмеження, але розповідає, не отримав навіть того, що обіцяли за законом.

Центр зайнятості пояснює такі обмеження змінами в законодавстві стосовно бухгалтерської звітності. Бо у цей період у них не було необхідних документів для нарахування виплат в повному обсязі.

Але питання – де взяти гроші, на що жити і як сплачувати рахунки – від пояснень чиновників не вирішується.

У службі зайнятості населення безробітним пропонують громадські роботи від міськради з гарантованою оплатою.

Безробітні дають згоду на такі роботи, зазвичай у безвихідній ситуації.

Гарантовано знайти вакансії громадських робіт можна на сайті міськради, у розділі виконавчі органи, підрозділ інспекція з питань праці та зайнятості населення. Там є інформація і щодо наявності місць. Список постійно оновлюється.

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