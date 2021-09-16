У Дніпрі порушники паркування сплатили понад 30 мільйонів гривень штрафів

Поповнення скарбниці коштом несумлінних водіїв. Цьогоріч інспекція з паркувань виявила 150 тисяч порушників правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. Загалом сплатили понад 30 мільйонів гривень штрафів – усі кошти надійшли до міського бюджету. Подробиці – розповість Валерія Бовша.

Самісенький центр Дніпра – вулиця Троїцька. Біля в’їзду до школи №33 припаркована сіра Mitsubishi. Інспектор вимірює відстань – вона трохи понад два метри, а має бути не менше десяти. Порушник правил паркування отримує штраф.

Зупинка та стоянка поблизу місць для громадського транспорту, біля пішоходних переходів та прилеглих до в’їздів у двори – ці порушення найчастіше фіксують у Дніпрі. Втім, за час роботи інспекції з паркування, ситуація дещо покращилась.

Протягом цього року інспектори виявили 150 тисяч порушень правил зупинки, стоянки та паркування. 6 тисяч автомобілів були евакуйовані за грубі порушення. Водіїв просять бути уважними та звертати увагу на дорожню розмітку.

За цей рік завдяки штрафам, які сплачують несумлінні водії, до бюджету Дніпра вже надійшло понад 30 мільйонів гривень. Ще 18 – від організацій, які орендують землю під платні парковки.