10 кілометрів якісного дорожнього покриття з’явиться у Кам’янському районі

16.09.2021 18:29
10 кілометрів якісного дорожнього покриття з'явиться у Кам'янському районі

У рамках державної програми оновлюють дорогу, що з’єднує Дмитровку та Вільногірськ. Це перший капітальний ремонт за понад 20 років. Як зараз виглядає магістраль та чи задоволені водії– дивіться у сюжеті.

5 кілометрів нового покриття нещодавно з’явилось на магістралі, що з’єднує Дмитровку та Вільногірськ. Зараз на трасі ведуться активні ремонтні роботи. За оновлення дороги взялися у рамках державної програми “Велике будівництво”. У планах – оновити 10 кілометрів автошляху.

Це – єдина дорога, яка з’єднує два населених пункти. Починається шлях з Дмитровки й продовжується трасою Верхньодніпровськ-Вільногірськ. Місцеві кажуть: їздити трасою було просто неможливо. Глибокі ями тут не латались роками. Через жахливий стан дороги складно було проїхати навіть великим рейсовим автобусам.

Наразі підрядники улаштували нове покриття. Згодом укладуть ще один шар асфальту. Роботи поки тривають, однак водії й пішоходи вже помічають колосальні зміни.

Найближчим часом оновлення траси завершать. Крім того, цьогоріч у Кам’янському районі вже відремонтували дорогу Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське, об’їзну Криничок. Наразі завершують роботи на автошляху Красноіванівка-Саксагань.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Сотні людей прийшли попрощатися з Олексієм Кавлаком

Сотні людей прийшли попрощатися з Олексієм Кавлаком

16.09.2021 18:51
У Дніпрі порушники паркування сплатили понад 30 мільйонів гривень штрафів

У Дніпрі порушники паркування сплатили понад 30 мільйонів гривень штрафів

16.09.2021 18:46
Для будівництва дніпровського аеродрому знайшли нового підрядника

Для будівництва дніпровського аеродрому знайшли нового підрядника

16.09.2021 18:40
Службі зайнятості пропонує безробітним громадські роботи від міськради

Службі зайнятості пропонує безробітним громадські роботи від міськради

16.09.2021 18:36
Міський голова Кам'янського провів черговий онлайн прийом громадян

Міський голова Кам’янського провів черговий онлайн прийом громадян

16.09.2021 18:22
У вибуху автівки на проспекті Хмельницького загинуло двоє людей

У вибуху автівки на проспекті Хмельницького загинуло двоє людей

15.09.2021 18:54
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com