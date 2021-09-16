10 кілометрів якісного дорожнього покриття з’явиться у Кам’янському районі

У рамках державної програми оновлюють дорогу, що з’єднує Дмитровку та Вільногірськ. Це перший капітальний ремонт за понад 20 років. Як зараз виглядає магістраль та чи задоволені водії– дивіться у сюжеті.

5 кілометрів нового покриття нещодавно з’явилось на магістралі, що з’єднує Дмитровку та Вільногірськ. Зараз на трасі ведуться активні ремонтні роботи. За оновлення дороги взялися у рамках державної програми “Велике будівництво”. У планах – оновити 10 кілометрів автошляху.

Це – єдина дорога, яка з’єднує два населених пункти. Починається шлях з Дмитровки й продовжується трасою Верхньодніпровськ-Вільногірськ. Місцеві кажуть: їздити трасою було просто неможливо. Глибокі ями тут не латались роками. Через жахливий стан дороги складно було проїхати навіть великим рейсовим автобусам.

Наразі підрядники улаштували нове покриття. Згодом укладуть ще один шар асфальту. Роботи поки тривають, однак водії й пішоходи вже помічають колосальні зміни.

Найближчим часом оновлення траси завершать. Крім того, цьогоріч у Кам’янському районі вже відремонтували дорогу Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське, об’їзну Криничок. Наразі завершують роботи на автошляху Красноіванівка-Саксагань.