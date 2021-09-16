Сотні людей прийшли попрощатися з Олексієм Кавлаком

Сотні людей прийшли до стін лікарні імені Мечникова, аби попрощатися з Олексієм Кавлаком, який загинув учора внаслідок вибуху автівки. Відомо, що чоловік був старшим інструктором “Українського Легіону”, командиром взводу Київської Святошинської роти та інструктором 44-го навчального центру тактичної медицини.

Олексій проводив тренінги з невідкладної допомоги для активістів, правоохоронців, рятувальників, військових і небайдужих містян. До Дніпра загиблий приїхав 11 вересня.

Нагадаємо, трагедія сталася у середу зранку. На проспекті Богдана Хмельницького у повітря злетів легковик. За непідтвердженою інформацією з правоохоронних джерел, здетонував саморобний вибуховий пристрій, який знаходився під дном машини.

Разом із чоловіком загинула і речниця рятувальної служби області Дар’я Гречищева.