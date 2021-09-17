Компанія Інтерпайп імунізувала від коронавірусу понад 50% трудового колективу

Світ вже стоїть на порозі нової хвилі коронавірусу. Але в Україні про колективний імунітет проти Ковід-19 мова поки не йде. Двома дозами щеплено понад 5 мільйонів людей. Втім це лише 12% дорослого населення країни. Тож до вакцинальної компанії активно приєднуються і роботодавці. Серед успішних прикладів – компанія Інтерпайп. Тут вже імунізовано понад 50% трудового колективу.

В Інтерпайп щепити співробітників почали ще наприкінці червня. Адже компанія серед перших подала заявку до МОЗ на колективну вакцинацію. На сьогодні, на відміну від більшості роботодавців, в Інтерпайп вже імунізовано понад 50% співробітників. Пані Світлана довго не наважувалась на щеплення. Втім, каже, зрештою зрозуміла – тільки так можна захистити власне здоров’я.

Вагався – щепитися чи ні – і пан Олексій. Розмірковував, радився з близькими та спеціалістами, і, зрештою, прийняв для себе рішення бути вакцинованим. І не шкодує про це.

Щеплять співробітників Інтерпайпу централізовано у медпунктах просто на території заводів та у поліклініці. Тож людям не потрібно шукати пункти вакцинації по усьому місту. Бажаючих щепитися за прикладом своїх колег – вистачає.

Щеплять колективи спеціально підготовлені мобільні бригади. Усі санітарні норми, умови транспортування та зберігання вакцини під суворим контролем.

З самого початку пандемії у 2020 Інтерпайп запровадив безпрецедентні заходи безпеки – термометрія на підприємствах, масковий режим, дезінфекція, безкоштовне ПЛР-тестування співробітників. У компанії впевнені, що вакцинація – найкращий захист від нової хвилі Ковід -19.

Крім цього в компанії заохочують не нехтувати власним здоров’ям та вакцинуватись – кожен, хто зробить щеплення отримує продуктовий сертифікат, а також бере участь у розіграші 15 телевізорів і смартфонів Samsung.