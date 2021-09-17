Сьогодні пройшло прощання з речницею рятувальників області Дар’єю Гречищевою

Нагадаємо, що 15 вересня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького вибухнув автомобіль. Двоє людей загинули на місці. Ними були Дар’я Гречищева та старший інструктор медичного підрозділу “Українського Легіону” Олексій Кавлак. Поліція та СБУ кваліфікують подію як теракт.

До Храму Різдва Пресвятої Богородиці, що на Заводській Набережній, де прощалися з Дар’єю Гречищевою, все приходять і приходять люди. Будівля не змогла вмістити всіх, хто мав намір віддати шану загиблій. Просторий двір поступово заповнюють рідні та знайомі загиблої, колеги.

Дар’я Гречищева була такою світлою, доброю людиною, що у колег навіть думки немає про причини трагедії.

Страшну новину по загибель Дар’ї з жахом зустріли й у “Червоному Хресті”, співробітники якого вважали надзвичайницю частиною своєї професійної родини.

Дар’я Гречищева була цілеспрямована людина, амбітна та креативна. Постійно прагнула до професійного зростання.

З Дніпра тіло Даші повезли на батьківщину у місто Нікополь. Там її поховали поряд із батьком на міському цвинтарі. А у Дніпрі поряд з управлінням ДСНС та до місця трагедії вже кілька днів люди приносять живі квіти.