Вперше за 40 років у Божедарівці осучаснюють школу

У навчальному корпусі модернізують класи, ремонтують актову, спортивну зали та їдальню. А у сусідній одноповерхівці облаштовують житло для педагогів та кімнати дитячих гуртків. Більше про це – у наступному матеріалі.

У Божедарівці, Кам’янського району, обласна влада оновлює опорну школу. Сучасні умови навчання створюють для понад чотирьох сотень учнів.

У навчальному корпусі школи триває заміна комунікацій. Ремонтники поспішають оновити систему опалення до холодів. Осучаснюють водопровід, каналізацію, електрику.

Після ремонту у кожному класі буде яскрава стіна біля дошки. Такого самого кольору підберуть і двері.

Приведуть до ладу і спортивну залу та їдальню. В актовій облаштують акустичну стелю. Вона добре поглинатиме шуми. Тож учні із нетерпінням чекають на завершення усіх ремонтних робіт.

Менший корпус підрядники розділили. В одному крилі буде житло для родин вчителів. В іншому – кімнати дитячої творчості. Там працюватимуть різні гуртки. Нині ремонтники вже готують стіни під фарбування.