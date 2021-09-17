На одному з паркувань у 30-градусну спеку в машині залишили собак

У Дніпрі в машині на одному з паркувань у 30-градусну спеку залишили собак. Небайдужий перехожий зрозумів, що справа може закінчитися кепсько й викликав поліцію. Вгадайте, якою ж була реакція правоохоронців? – Патрульні почали сміятися та глузувати з чоловіка. Чим закінчилась історія та чому небезпечно залишати тварин в авто – дивіться далі.

Зачинені в машині без води та майже без свіжого повітря у 30-градусну спеку. Собак, що важко дихали всередині автівки на одному з паркувань Дніпра, помітив Валентин.

Патрульні приїхали швидко, однак на місці допомогти нічим не змогли. Бо відчинити машину самотужки право не мають. Однак згодились зафіксувати порушення та прийняти заяву. Утім у ході її написання, один з правоохоронців у прямому сенсі почав глузувати з Валентина.

Натяки на абсурдність ситуації з боку полісмена тривали аж допоки не прийшли власники автівки. З ними правоохоронці провели профілактичну бесіду з нотками іронії.

Історія закінчилась добре, однак Валентин і досі не розуміє, чому представник закону так себе вів. У поліції ж цей подив не поділяють. Вважають – патрульний мав право сміятися. Водночас кажуть: патрульний діяв відповідно до ситуації.

Якби собакам загрожувала небезпека або вони були травмовані – на місце б викликали слідчо-оперативну групу. У такому випадку власникам загрожувала б відповідальність. Юристи ж кажуть: згідно з новим законом щодо жорстокого поводження з тваринами, на їхніх хазяїв можуть відкрити навіть кримінальне провадження.

Зоозахисники ж не вбачають у ситуації – собака сама в автівці – аж нічого смішного. Кажуть: тварин у жодному разі не можна залишати в машині більше, ніж на двадцять хвилин. При низьких температурах вони можуть замерзнути. А от при високих – отримати тепловий удар.

При тепловому ударі тварині потрібна термінова допомога, кажуть зоозахисники. На все про все є пів години. Треба рясно змочити шерсть та відпоїти пухнасту. Зробити мокрі компреси під пахви та на подушечки лап. І негайно доставити до ветеринарної клініки.