У Кам’янському триває реконструкція колегіуму № 16

Хід робіт особисто контролює очільник міста Андрій Білоусов. Міський голова побував на об’єкті та перевірив, що відбувається в основному корпусі навчального закладу. Тож коли учні колегіуму розпочнуть займатися в оновленому закладі та як буде організований навчальний процес – дивіться далі.

Попри затримку у фінансуванні, реконструкція колегіуму №16, що у Кам’янському, у розпалі. Місто докладає усіх зусиль, аби діти якнайшвидше повернулися до навчання у рідній школі.

В колегіумі вже обладнали сучасні вентиляційну та протипожежну системи. Оновили й каналізацію, зокрема, обладнали рукомийники з гарячою водою. Повністю замінили та утеплили фасад, перекрили покрівлю. Встановили нові вікна і двері.

Кабінети зробили просторими та яскравими. А ще – зручними. Їх обладнали новими меблями. Реконструкцію проводять у рамках кредитної програми.

Після завершення головного корпусу, підрядники візьмуться за облаштування актового залу, їдальні та сучасного спортивного майданчика.