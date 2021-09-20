Дві квартири постраждало через пожежу на вулиці Антоновича

20.09.2021 19:12
Дві квартири постраждало через пожежу на вулиці Антоновича

Дві квартири постраждало внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці на вулиці Володимира Антоновича. Вдень там загорілась одна з осель. Вогонь перекинувся і на сусіднє помешкання. Рятувальники гасили загоряння понад годину. Подробиці події – дивіться у сюжеті Софії Куценко.

Схопила гроші, документи та котів і вибігла на двір. Це перше, що зробила Богдана, коли відчула нестерпний запах диму у себе у квартирі. Дівчина мешкає через стінку від погорільця, у сусідньому під’їзді.

Загорілось, попередньо, на четвертому поверсі – у квартирі пенсіонера. Чоловік, за розповідями сусідів, збирає у свої квартирі непотріб. Це, на думку людей, і спровокувало пожежу. Пані Оксані дуже не пощастило – її квартира розташована над місцем займання. Увесь дим і вогонь пішов до неї в оселю.

Ліквідувати пожежу вдалось приблизно за годину. Вогонь знищив майно на площі у 50 квадратних метрів. У пожежі постраждали 2 квартири.

Що стало причиною займання – наразі невідомо.

На місці працювали також газовики, правоохоронці та медики. Допомога останніх знадобилась літній жінці, що перенервувала. Усі інші не постраждали.

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