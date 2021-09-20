Слідство розглядає дві версії вибуху на проспекті Хмельницького

20.09.2021 19:06
Слідство розглядає дві версії вибуху на проспекті Хмельницького

Слідство розглядає дві версії вибуху на проспекті Хмельницького, у якому загинули речниця обласної ДСНС Дар’я Гречищева та інструктор-парамедик Олексій Кавлак. Трагічний інцидент міг бути пов’язаний з професійною діяльністю загиблих. Або причина – в особистих відносинах.

У прокуратурі також повідомили, що речові докази, вилучені під час обшуку вдома в Олексія Кавлака, поки вивчають фахівці. У справі наразі тривають активні слідчі дії. Призначена низка експертиз, у тому числі вибухотехнічна та судово-медична.

Нагадаємо, 15 вересня у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького вибухнув автомобіль марки Ніссан. Двоє людей загинули на місці. Правоохоронці кваліфікують подію як теракт і шукають свідків.

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