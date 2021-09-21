У Кам’янському відкрили два сучасних багатофункціональних стадіони

21.09.2021 18:18
У Кам'янському відкрили два сучасних багатофункціональних стадіони

Обидва побудовані з нуля за дорученням міського голови Андрія Білоусова. Нові об’єкти звели на ділянках, які довгі роки були в занедбаному стані.

Замість занедбаного пустиря – тепер величезний комплекс, який складається з декількох майданчиків для ігрових видів спорту, бігових доріжок та зоною для воркауту. Він обладнаний зручними трибунами та роздягальнями, великим дитячим комплексом для сімейного дозвілля. А ще стадіоном із сучасним покриттям.

Справжнє спортивне світо й у мікрорайоні Черемушкі. На урочисте відкриття нового багатофункціонального спорткомплексу зібралися сотні кам’янчан. Адже із нетерпінням чекали на завершення будівництва усі – від малого до великого.

Спорткомплекс на базі 18-ї школи має велике футбольне поле, волейбольний і баскетбольний майданчики із сучасним покриттям, роздягальні, душові, глядацькі трибуни на 500 місць та дитячі ігрові зони.

Обидва об’єкти побудовані з нуля за дорученням міського голови Кам’янського Андрія Білоусова на територіях, які довгі роки були в занедбаному стані. Мер пообіцяв – продовжить активно розвивати спортивну інфраструктуру.

Вже до кінця року багатофункціональний спортивний комплекс із найбільшим у Кам’янському стадіоном відкриється на Соцмісті, на черзі відкриття і сучасної льодової арени.

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