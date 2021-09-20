Взяли благоустрій власних будинків – під контроль. За останні 5 років міською програмою “Бюджет участі” скористалися десятки ОСББ. Майже 100 проєктів – вже втілені у життя. Йдеться про ремонт мереж, під’їздів, дворів та облаштування дитячих майданчиків та ліфтів. На це виділили близько 200 мільйонів гривень. Й наступний сюжет про два ОСББ, які покращили умови життя саме завдяки цій програмі.

Сучасна зона відпочинку побудована з нуля! Мешканці першого Соколу досі не можуть нарадуватися новому майданчику. Тут тобі й окремі доріжки з гумовим покриттям для роликів та велосипедів, і лави з гойдалками та відремонтовані тротуари. Усе це стало можливим завдяки тому, що місцеві жителі звернулися до програми Бюджет участі. Загалом на цій території втілили у життя вже 3 проєкти.

А це вже ОСББ на вулиці Робочій. Воно об’єднало близько півтори тисячі мешканців. Завдяки спільним зусиллям, люди сформували аж 14 ідей. І 8 з них із загальним бюджетом майже півтора мільйона гривень – вже реалізовані.

Мешканці ОСББ кажуть – перш за все програма Бюджету участі надає право вибору та шанс щось змінити у власному дворі та будинку. Навіть у випадку співфінансування – коли місто компенсує тільки 70% від вартості проєкту – це вже відкриває додаткові можливості. Для підвищення якості реалізації програм – з цього року людям почне допомагати окремий департамент.

Також, чиновники певнять – кожного року кількість бажаючих долучитися до програм бюджету участі тільки більшає.

Загальна ж сума, яку виділили на реалізацію проєктів бюджету участі, цьогоріч склала майже пів сотні мільйонів гривень.