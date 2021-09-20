У Кам’янському з’явилися нові трамваї й шкільні автобуси

20.09.2021 18:50
У Кам'янському з'явилися нові трамваї й шкільні автобуси

Поповнення автопарку. У Кам’янському міський голова Андрій Білоусов презентував мешканцям нові шкільні автобуси та трамваї. Коштом міського бюджету в комунальний автопарк закупили 5 сучасних спеціалізованих автобусів «ISUZU» для перевезення учнів та 3 трамваї з Чехії.

Тільки-но після капітального ремонту на колії Кам’янського вийшли три трамваї виробництва Чехії. Вони у відмінному стані, комфортні та зручні в управлінні. Загалом за п’ять останніх років кількість рухомого складу трамвайного парку міста збільшилася вдвічі. Повністю оновили й автобусний автопарк для перевезення школярів. На лінію виїхали 5 нових автобусів. Їх закупили міським коштом. Щодня вони перевозитимуть близько семисот учнів з 7 шкіл Кам’янського.

Новим автопарком не натішаться і водії автобусів, працювати на таких, кажуть – одне задоволення.

Автобуси комфортні та безпечні, у салоні зручні сидіння, кожне оздоблене паском безпеки. Загалом власний комунальний автотранспорт з’явився у кам’янчан лише кілька років тому. Торік, наприклад, трамвайний парк міста поповнили п’ятьма вагонами з Європи. А минулого місяця на маршрути міста випустили ще 8 нових автобусів «ISUZU Атаман»

Шкільні автобуси, які вийшли на лінію, розраховані на 28 пасажирів та будуть перевозити дітей до шкіл з Карнаухівки, «6-ї сотні», «55-го блочка», селища Світле і колишнього радгоспу «Дзержинець».

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