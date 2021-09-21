Понад півтора кілометра каналу Гнилокіш вже розчищено

Ця водойма серйозна ускладнює життя мешканцям АНД району. Нагадаємо, ще з місяць тому 11 канал знімав репортаж про наслідки забруднення водойми. Сьогодні ж мерія організувала престур, аби показати, як тривають роботи з заглиблення русла. Коли вони завершаться й у яку копійку обійдуться міському бюджету — дивіться.

Тонни мулу, сміття й відходів дістають з каналу Гнилокіш. Вже місяць тривають роботи з його очищення. За цей період робітники встигли пройти 1,6 кілометра каналу. Нагадаємо, Гнилокіш є причиною підтоплень АНД району. Цього літа населення потерпало через повені. А через забруднення водойми сморід стояв чи не на весь масив.

Очищення відбувається як у механічний спосіб, так і вручну, що трошки ускладнює виконання робіт, ділиться представник підрядної організації.

В деяких місцях робота з очищення русла призвела до того, що вода вже опустилася. Десь вона пішла на пів метра, десь – півтора. В перспективі ж — рівень водойми має знизитися на два метри.

Й у міськраді є план дій на наступний рік, що має покращити ситуацію з підтопленнями.

Щодо очищення Гнилокіши, то загалом планують очистити 6 кілометрів каналу. З бюджету на це витратять близько 20 мільйонів гривень.