Верховна Рада прийняла проєкт державного бюджету на 2022 рік

21.09.2021 18:43
Верховна Рада прийняла проєкт державного бюджету на 2022 рік

Не забули у ньому й про Дніпро. Зокрема, на багатостраждальне летовище – кошти виділили. 5,5 мільярдів гривень. Щоправда, це одразу на 3 міста – наше, Ужгород та Вінницю. Скільки від цієї суми отримає Дніпро – поки невідомо.

Закладено понад 3 мільярди й на космічну галузь. Чималу частину від цих коштів може надійти у КБ “Південне” та Південмаш – на реалізацію державних проєктів.

На добудову метро заклали ще 1 мільярд 200 тисяч. Залишились питання стосовно обіцяних коштів на індустріальні парки. Та його народні обранці обіцяють взяти на свій контроль.

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