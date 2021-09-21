Верховна Рада прийняла проєкт державного бюджету на 2022 рік

Не забули у ньому й про Дніпро. Зокрема, на багатостраждальне летовище – кошти виділили. 5,5 мільярдів гривень. Щоправда, це одразу на 3 міста – наше, Ужгород та Вінницю. Скільки від цієї суми отримає Дніпро – поки невідомо.

Закладено понад 3 мільярди й на космічну галузь. Чималу частину від цих коштів може надійти у КБ “Південне” та Південмаш – на реалізацію державних проєктів.

На добудову метро заклали ще 1 мільярд 200 тисяч. Залишились питання стосовно обіцяних коштів на індустріальні парки. Та його народні обранці обіцяють взяти на свій контроль.