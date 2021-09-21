Від наступного четверга вся країна опиниться у “жовтій” зоні

В Україні зростає кількість важкохворих на COVID-19. Як і загальне число інфікованих – за минулу добу зафіксували понад 5 тисяч випадків. Тож на спеціальній комісії прийнято рішення, що вся країна вже від наступного четверга переходить до “жовтої” зони. Детальніше про ситуацію – розповість Олена Петроченкова.

Коронавірус зробив різкий стрибок угору. Дніпропетровщина серед областей-лідерів. За останню добу у нас зафіксували 422 нові випадки інфекції. З трьох тисяч ліжок, відведених під Ковід, майже половина вже зайняті.

У МОЗ попередили українців про імовірну обов’язкову вакцинацію від COVID-19. Її можуть застосовувати до окремих груп населення. Йдеться про вчителів, лікарів, працівників торгівлі, які найбільше контактують з людьми й мають підвищені ризики зараження.

Поки в Україні імунізація залишається добровільною. Але в МОЗ сподіваються, що її прискорить “жовтий” рівень небезпеки. В останньому ми опинимось вже 23 вересня.

Аби загальмувати коронавірус та не допустити черговий локдаун, необхідно виробити колективний імунітет. В нашій області провакцинована лише п’ята частина населення. По Україні й того немає. Майже всі хворі на коронавірус, що потребують госпіталізації, нещеплені. Щодо освітян, то в жовтій зоні 80 % викладачів мають буди щепленими хоча б однією вакциною.

В країні створені всі умови, аби вакцинуватись. Сьогодні надійшла ще одна партія безкоштовної вакцини від програми COVAX. Це 159 тисяч доз китайського препарату CoronaVac.