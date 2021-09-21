У Дніпрі проведуть всеукраїнський фестиваль сучасного театру

Всеукраїнський фестиваль сучасного театру народжується у Дніпрі. Саме у нашому місті його придумали й з 29 вересня до 3 жовтня проведуть.Автори ідеї працюють у театрі Драми та комедії. Як їм вдалося заснувати новий фестиваль – знає наша Ірина Каблоцька.

Вистава “Нація” йде в Івано-Франківському академічному драматичному театрі. Вона визнана культурною подією у мистецькому житті країни. З жовтня її покажуть у Дніпрі. І ще багато чого. Наприклад, нашумілих “Демонів” Одеського музично-драматичного театру.

Театр – дзеркало життя. Й оскільки дійсність реформується, перевтілюється й театр. Це треба помічати й показувати, вирішили у Дніпровському Драмікомі й запропонували Українському культурному фонду новий фестиваль сучасного театру. Навіть виграли грант на його проведення.

Взяти участь погодилися знакові театри з Івано-Франківська, Одеси, Києва, Луганська. Вони привезуть ті вистави, що зараз викликають широкі дискусії. Неоднозначні, сміливі, приголомшливі.

Київському академічному театру на лівому березі Дніпра тепер зможуть аплодувати й на наших берегах.

Відвідати фестиваль “КУТ” організатори пропонують всім, хто встигне зареєструватися на сторінці Драмікому. Вхід за запрошеннями. Вже зараз зацікавленість дуже висока.

Українська драматургія нарощує оберти, бо життя “підкидає” все нові теми. На фестивалі можна буде поспілкуватися про це з драматургами.

Всі п’ять днів з 29 вересня по 3 жовтня, колективи театрів-учасників фестивалю “КУТ” досліджуватимуть Дніпро. Для них розроблена програма перебування, відвідання музеїв, екскурсії містом. Та головним для них все ж будуть виходи на сцену.