На Дніпропетровщині 15-річна школярка підпалила прапор України

Сталося у місті Кам’янське. Цей вчинок не лишився без уваги правоохоронців. особу дівчини встановили та навіть допитали. Що загрожує їй за цей зухвалий вчинок – дивіться далі.

Ось це , власне відео, яке просто збурило мережу Інтернет. На ньому дівчина на вулиці запальничкою підпалює прапор України.

Це відео під час моніторингу мережі Інтернет побачили і правоохоронці Кам’янського. Особу дівчини встановили вже впродовж кількох годин. Це 15-річна старшокласниця з Кам’янського. Учениця однієї з модельних шкіл. Там одразу відреагували на інцидент

Сама ж школярка правоохоронцям пояснила, що зробила це ніби то заради жарту. Й не знала, що її знімають на камеру. Цю інформацію наразі перевіряють правоохоронці. Тим часом у мережі з’явилось відео з публічним вибаченням дівчини.

За фактом наруги над державним символом слідчі вже відкрили кримінальне провадження.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події. Триває слідство.

